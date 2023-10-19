Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Лавров після зустрічі з Кім Чен Ином запропонував росіянам відпочивати на курортах КНДР

Лавров після зустрічі з Кім Чен Ином запропонував росіянам відпочивати на курортах КНДР

19 жовтня, 2023 четвер
18:32
Світ Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм

Глава російського МЗС Сергій Лавров після зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином порадив російським туристам відпочивати у КНДР

Про це повідомляє The Insider, з посиланням на російських пропагандистів.

"Став би", — відповів глава МЗС РФ на запитання журналіста, чи став би він рекомендувати Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів.

Лавров перебуває з візитом у КНДР 18–19 жовтня. У четвер він провів зустріч із Кім Чен Ином.

У КНДР перебуває і російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Вночі вона провела, за її словами, "перше в історії людства пряме включення з КНДР".

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

11 вересня стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями". 13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

КНДР
туризм
Сергій Лавров
Читайте також:
19 жовтня, 2023 четвер
Німеччина планує прискорити процес працевлаштування біженців з України
відео з ізраїльською заручницею
17 жовтня, 2023 вiвторок
Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими
санкції проти Ірану
18 жовтня, 2023 середа
Іран заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж ракет
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
19:28
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
"На сто відсотків упевнений": Усик дав прогноз на бій Ф'юрі проти зірки UFC
19:15
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США
19:01
Мартін Єгер
Посол Німеччини заявив, що Берлін поки не надаватиме Україні ракети Taurus
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 603 дня війни: Україна отримає більше ATACMS, а РФ не впевнена у захисті Кримського мосту через винахідливість ЗСУ
18:04
Херсонська область
РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок
18:01
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров і "правки Лозового"
17:56
Україна ЄС
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
17:47
Зоря
УЄФА переніс матч "Зорі" проти ізраїльського "Маккабі" у Лізі конференцій
17:38
єврейська громада україни
США передали Ізраїлю першу від початку війни з ХАМАС партію бронетехніки
17:33
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
Маск спростував інформацію про можливе припинення доступу до соцмережі Х у Європі
17:23
відбитки пальців
Росіяни збирають відбитки пальців мешканців ТОТ: Центр нацспротиву назвав мету
17:15
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Якщо це сприятиме миру в Україні: президент Фінляндії заявив, що готовий поговорити з Путіним
17:10
Ексклюзив
На фото: супутникові знімки
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
17:07
Зеленський обговорив із Гутеррешем участь ООН в імплементації Формули миру
17:00
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
16:50
На фото: Олег Сенцов
Режисер Сенцов дістав поранення на фронті
16:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Рух живої сили та техніки сповільнився: радник мера Маріуполя про резерви РФ
16:32
Олаф Шольц
"Більш цинічно не буває": Шольц обурився словами Путіна про жертви серед цивільних на Близькому Сході
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі
16:05
OPINION
Ігор Луценко
В Україні потрібен рух за права солдатів
16:02
ТЦК
НАЗК виявило ознаки збагачення начальника районного ТЦК Одеси на майже 47 млн грн
15:58
WhatsApp
У Whatsapp тепер можна використовувати два облікові записи одночасно
15:40
Оновлено
дрон Shahed-136
Нічна атака РФ: окупанти вдарили по Сумах, на Миколаївщині загинули дві людини
15:28
РПЦ створення "православних ПВК"
Створювали "православні ПВК" для війни проти України: СБУ викрила керівництво РПЦ
15:21
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку
15:13
На фото: TVORCHI
TVORCHI випустили новий кліп напередодні туру Україною
15:02
діти, війна
До кінця року окупанти планують вивезти до РФ ще 10 тис. українських дітей, – Лубінець
14:50
Максим Гольдарб
Поплічник Медведчука Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни
14:50
евакуація
Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
14:48
Доступні ліки
В Україні змінили процедуру отримання першого е-рецепта: відтепер до лікаря йти не потрібно
14:38
У Дунай випустили понад 2,5 тис. осетрових, аби зберегти популяцію після підриву Каховської ГЕС
14:33
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:19
Гуманітарка
Петиція про відтермінування постанови Кабміну, яка ускладнює постачання гуманітарки, набрала 25 тис. голосів
14:14
домедична допомога
У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги. Перелік локацій
14:13
Держдума Росії
У РФ заявили, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході"
14:11
У Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі" через "антиросійську пропаганду". Режисер стрічки відреагував
14:08
OPINION
Микола Княжицький
Прийняття законопроєкту про заборону релігійних організацій, афільованих з РПЦ, – це імітація і зволікання
13:57
Оновлено
Румунія
"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV