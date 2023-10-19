Лавров після зустрічі з Кім Чен Ином запропонував росіянам відпочивати на курортах КНДР

Про це повідомляє The Insider, з посиланням на російських пропагандистів.

"Став би", — відповів глава МЗС РФ на запитання журналіста, чи став би він рекомендувати Північну Корею як місце відпочинку для російських туристів.

Лавров перебуває з візитом у КНДР 18–19 жовтня. У четвер він провів зустріч із Кім Чен Ином.

У КНДР перебуває і російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Вночі вона провела, за її словами, "перше в історії людства пряме включення з КНДР".

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

11 вересня стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями". 13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.