Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.

"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед і американська адміністрація щоразу погрожує постачанням щоразу більш далекобійних і смертоносних систем. Але стосунки, я вважаю, треба підтримувати", – відповів Лавров на запитання журналіста ВДТРК.