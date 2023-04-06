Лавров заявив про "гарячу фазу війни" зі США через постачання в Україну далекобійної зброї
Лавров заявив, що Росія перебуває зі США в гарячій фазі війни через постачання в Україну все більш смертоносної та далекобійної зброї
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.
"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед і американська адміністрація щоразу погрожує постачанням щоразу більш далекобійних і смертоносних систем. Але стосунки, я вважаю, треба підтримувати", – відповів Лавров на запитання журналіста ВДТРК.
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