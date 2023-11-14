Лідер польської опозиції Туск стане премʼєр-міністром, - журналіст Чех

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Президент Зеленський жодного разу не запросив до України лідера польської опозиції Дональда Туска. Українська влада ніколи не йшла з ним на контакти. Існує певний шлейф. Втім, варто наголосити, що Дональд Туск абсолютно переконаний проукраїнський політик, який стане премʼєр-міністром. Він відстоює інтереси своєї держави в першу чергу. Однак він має величезний доробок у підтримці України", - пояснив Чех.

Журналіст наголосив, що Туск буде великим союзником України.

"Дональд Туск був головою "Європейської Ради". Я знаю його позицію і його дії не з чуток, чи спостережень, а з власного досвіду. Тому українська влада має знайти з ним спільну мову. Україна тільки виграє від того, що матиме такого союзника, як Туск. Оскільки Польща, після виборів, повертається до великої європейської політики", - додав він.

Що відомо про вибори в Польщі

15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту Польщі, лідерство здобула партія влади "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8,61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нова лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

За останніми даними, явка на виборах становила 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму в країні.

19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі.

А вже за кілька днів по тому всі опозиційні партії Польщі оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єрміністра буде Дональд Туск.

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