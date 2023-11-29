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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 29 листопада

29 листопада, 2023 середа
07:00
Спорт Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга

У середу, 29 листопада, буде зіграна решта матчів 5-го туру Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

5-й тур 

28 листопада

Група A

19:45 "Галатасарай" (Туреччина) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Копенгаген" (Данія)

Група B

19:45 "Севілья" (Іспанія) - ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Арсенал" (Франція) - "Ланс" (Франція)

Група C

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)

22:00 "Брага" (Португалія) - "Уніон" (Німеччина)

Група D

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)

*Трансляція матчів на Megogo 

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

футбол
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