Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 22 лютого, будуть зіграні ще 2 матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі Ліги чемпіонів можна переглянути на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
22:00 "Інтер" (Італія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
- 21 лютого мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль", а "Наполі" виявився сильнішим за "Айнтрахт" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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