Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 28 листопада
У вівторок, 28 листопада, відбудуться вісім матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
5-й тур
19:45 "Шахтар" (Україна) - "Антверпен" (Бельгія)
19:45 "Лаціо" (Італія) - "Селтік" (Шотландія)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина)
22:00 "Мілан" (Італія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Ньюкасл" (Англія)
22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Атлетико" (Іспанія)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія)
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
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