Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 28 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

5-й тур

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Антверпен" (Бельгія)

19:45 "Лаціо" (Італія) - "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Порту" (Португалія)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Мілан" (Італія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Ньюкасл" (Англія)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.