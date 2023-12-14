Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За 6 матчів "Шахтар" набрав 9 очок та посів у групі H третє місце. Українська команда до останнього змагалась за 1/8 фіналу ЛЧ, проте навесні зіграє у Лізі Європи.

Перемогу в квартеті здобули "Барселона" та "Порту". У них по 12 балів. На команди чекає плей-офф Ліги чемпіонів.

"Антверпен" в останньому турі обіграв "Барселону", але з 3 балами зайняв останню позицію.

Фото: flashscore

Як "Шахтар" виступав у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальному матчі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5.