Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"
Завдяки вдалому виступу у груповому етапі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За 6 матчів "Шахтар" набрав 9 очок та посів у групі H третє місце. Українська команда до останнього змагалась за 1/8 фіналу ЛЧ, проте навесні зіграє у Лізі Європи.
Перемогу в квартеті здобули "Барселона" та "Порту". У них по 12 балів. На команди чекає плей-офф Ліги чемпіонів.
"Антверпен" в останньому турі обіграв "Барселону", але з 3 балами зайняв останню позицію.
Фото: flashscore
Як "Шахтар" виступав у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальному матчі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5.
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