Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
У вівторок, 19 вересня, були зіграні стартові матчі групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.
Турнірна таблиця групи Шахтаря після 1 туру ЛЧ 2023/24
Фото: Flashscore
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