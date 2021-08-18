Літак ЗСУ прибув до Оману та чекає дозволу на евакуацію українців з Кабулу

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.



"На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з Афганістану", - йдеться в повідомленні.



Літак зараз перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію.

Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища в Кабулі.

Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.