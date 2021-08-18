Літак ЗСУ прибув до Оману та чекає дозволу на евакуацію українців з Кабулу
З аеропорту "Бориспіль" до столиці Афганістану - Кабулу для евакуації громадян вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних Сил ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
"На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з Афганістану", - йдеться в повідомленні.
Літак зараз перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища в Кабулі.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
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