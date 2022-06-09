Литовська пошта випустила марку з безпілотником Bayraktar TB2
У Литві випустили марки з подарованим Україні Bayraktar й запрошують використовувати її для написання листів лідерам країн та представникам міжнародних інституцій
Про це йдеться на офіційному сайті Литовської пошти.
Пошта, спільно з громадськими діячами Литви, пропонує використовувати ці марки, надсилаючи листи лідерам держав із закликами допомоги Україні.
Мета ініціативи – надіслати чиновникам повідомлення із закликом проявляти більше ініціативи у допомозі Україні.
- Нагадаємо, раніше Анушаускас заявив, що Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.
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