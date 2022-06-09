Литовська пошта випустила марку з безпілотником Bayraktar TB2

Про це йдеться на офіційному сайті Литовської пошти.

Пошта, спільно з громадськими діячами Литви, пропонує використовувати ці марки, надсилаючи листи лідерам держав із закликами допомоги Україні.

Мета ініціативи – надіслати чиновникам повідомлення із закликом проявляти більше ініціативи у допомозі Україні.

Нагадаємо, раніше Анушаускас заявив, що Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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