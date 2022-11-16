Литва закликає до посилення протиповітряної оборони вздовж східного кордону НАТО
НАТО має швидко розгорнути більше засобів протиповітряної оборони на польсько-українському кордоні та на решті східного флангу Альянсу
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.
"Небо НАТО має бути захищене на 100%. Литва буде активно підтримувати розгортання систем протиповітряної оборони (НАТО) уздовж польсько-українського кордону", - сказав він.
Науседа додав, що це стосується і решти східного флангу. Також він висловив сподівання, що прогресу вдасться досягти до саміту НАТО у Вільнюсі наступного року, "оскільки ситуація підтверджує, що це правильне рішення і потребує швидкої реалізації".
За словами литовського президента, падіння ракети в Польщі не підвищило рівень військових загроз, але "випадкові інциденти, можливі відхилення ракет можуть статися в майбутньому".
- 15 листопада у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет. речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.
- Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ, після чого викликало російського посла. Своєю чергою Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте наразі немає точної інформації про те, хто її запустив.
- Пізніше президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.
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