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Литва запровадила заходи контролю на кордоні перед самітом НАТО

7 липня, 2023 п'ятниця
12:16
Світ Литва, заходи контролю на кордоні

Перед самітом НАТО у Вільнюсі Литва ввела заходи прикордонного контролю на шість днів

Про це повідомляє LRT.

Перевірки в пунктах пропуску на кордоні в аеропортах Вільнюса, Каунаса та Паланги, морському порту Клайпеди та на кордоні з Польщею та Латвією почалися о 08:00 п'ятниці та триватимуть до 08:00 четверга, 13 липня.

Туристи повинні пред'явити дійсний проїзний документ, а громадяни третіх країн - паспорти та візи або те, що дозволяє в'їзд до країн Шенгенської зони. Перевірки проводитимуться випадковим чином в будь-який час доби.

Тимчасові контрольно-пропускні пункти були встановлені на основних дорогах до Польщі та Латвії.

Митники, латвійські та польські прикордонники залучені до перевірок на внутрішніх кордонах ЄС. Збройні сили Литви, члени Литовського стрілецького союзу, естонські та молдовські прикордонники та додаткові сили FRONTEX допомагатимуть охороняти зовнішні кордони з Росією та Білоруссю. Хоча країни Шенгенської зони скасували контроль на внутрішніх кордонах, кожна країна може тимчасово відновити контроль в рамках заходів безпеки.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

CERT-UA виявила зловмисний сайт, який імітує англомовну версію Світового Конгресу Українців. Там розміщено два фальшиві документи, які можуть заражати пристрої.

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Литва
саміт НАТО
НАТО
вступ до НАТО
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