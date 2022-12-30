Лижний та Буковельський експреси вирушили у перші рейси
30 грудня у перші рейси відправилися два експреси - Лижний і Буковельський, до Славська та Ясіні
Про це інформує Укрзалізниця.
Уранці із Києва до Славська стартував у перший рейс "Лижний експрес" та зі Львова до Ясіні - "Буковельський експрес". Відомство уточнює, що "майже синхронно".
Повідомляється, що обидва потяги заповнені майже на 90%.
"І готові швидко та комфортно домчати до гір!" - наголосили в пресслужбі.
- 9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.
- У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.
- 20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях. А 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку.
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- 22 грудня стартував гірськолижний сезон у Карпатах, сім поїздів Укрзалізниці возитимуть любителів покататися на лижах.
- 26 грудня Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових рейсів у карпатському напрямку з низки українських міст. Також, через попит на квитки, був запущений бонусний рейс Київ - Кривий Ріг.
- Від 28 грудня на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони.
- У п'ятницю, 30 грудня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі відбудеться концерт гурту "Воплі Відоплясова". Раніше повідомлялося про різдвяний концерт на Центральному вокзалі Києва за участі гурту "Щука-Риба".
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