Лижний та Буковельський експреси вирушили у перші рейси

Про це інформує Укрзалізниця.

Уранці із Києва до Славська стартував у перший рейс "Лижний експрес" та зі Львова до Ясіні - "Буковельський експрес". Відомство уточнює, що "майже синхронно".

Повідомляється, що обидва потяги заповнені майже на 90%.

"І готові швидко та комфортно домчати до гір!" - наголосили в пресслужбі.

9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

У понеділок, 19 грудня, у перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая.

20 грудня зі Слов'янська та Краматорська Донецької області вирушив потяг святого Миколая. За п'ять днів поїзд прибуде до дітей у чотирьох прифронтових областях. А 22 грудня чарівник відвідав Балаклію та станцію Занки Ізюмського напрямку.

В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.

22 грудня стартував гірськолижний сезон у Карпатах, сім поїздів Укрзалізниці возитимуть любителів покататися на лижах.

26 грудня Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових рейсів у карпатському напрямку з низки українських міст. Також, через попит на квитки, був запущений бонусний рейс Київ - Кривий Ріг.

Від 28 грудня на найбільш популярні напрямки подорожей українців додали ще один Інтерсіті та нові вагони.

У п'ятницю, 30 грудня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі відбудеться концерт гурту "Воплі Відоплясова". Раніше повідомлялося про різдвяний концерт на Центральному вокзалі Києва за участі гурту "Щука-Риба".

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