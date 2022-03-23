Лукашенко боїться вступати у війну проти України, бо це означатиме кінець для нього, - Юсов

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Поки, що не відбулось ніяких терактів та бомбардувань території Білорусі. Хоча Лукашенко та його оточення постійно говорить про те, що в Білорусі діють якісь ДРГ, які пересуваються по білоруській території та готують теракти. Річ у тому, що Лукашенко знаходиться в безвихідній ситуації. З одного боку на нього тисне Путін, а з іншого він розуміє, що участь білоруської армії проти України буде означати кінець для нього”, - розповів Юсов.



Читайте також: Тихановська закликала військових Білорусі у разі наказу про наступ на Україну здаватися ЗСУ



Юсов зазначив, що участь армії Білорусі проти України буде виглядати як використання гарматного м’яса і може сколихнути суспільство на масштабні протести.



“Лукашенко боїться, що участь білоруської армії у війні проти України може спровокувати нові політичні протести і призвести до кінця його правління. Антивоєнні настрої в Білорусі досить високі й понад 90% білорусів виступають проти війни. В той час як в Росії 80% підтримують війну проти України. Лукашенко намагатиметься утриматись саме цим аргументом, щоб не брати участь у війні проти України”, - додав Юсов.



Юсов вважає, що така позиція Лукашенка дуже дратує Путіна і він вже в ультимативній формі змушує білоруського диктатора вступити у війну.



“Нинішня позиція Лукашенка дуже дратує Путіна. Лукашенко прекрасно розуміє, що війна проти України знищить його владу. Тому, провокації на території Білорусі організовані росіянами, цілком можливі”, - пояснив Юсов.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ мають інформацію, що велика кількість особового складу ЗС Білорусі та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої країни Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

