Лукашенко заявив, що буде "вічним президентом", якщо Захід продовжить атаки на Білорусь

Про це він сказав під час відвідин білорусько-російських навчань Союзна рішучість-2022 на полігоні Осиповицький, передає БЕЛТА.



Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити владу.



"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було в 2020 році, все буде законно (зміна влади), акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть", - уточнив Лукашенко.



Він зазначив, що якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, то він буде "вічним президентом".

Нагадаємо, що починаючи з 12 лютого 2022 року, українські прикордонники дуже ретельно та довго перевіряють під час в'їзду до країни громадян Республіки Білорусь. Особливо, коли йдеться про осіб чоловічої статі.

10 лютого у Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022" поблизу українських кордонів, які триватимуть до 20 лютого.

У Києві затримали агента білоруських спецслужб, котрий збирав інформацію про українських військових із прикордонних районів, готував теракт і організовував незаконні мітинги біля зарубіжних диппредставництв.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb