Лукашенко заявив, що буде "вічним президентом", якщо Захід продовжить атаки на Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може стати "вічним президентом"
Про це він сказав під час відвідин білорусько-російських навчань Союзна рішучість-2022 на полігоні Осиповицький, передає БЕЛТА.
Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити владу.
"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було в 2020 році, все буде законно (зміна влади), акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть", - уточнив Лукашенко.
Він зазначив, що якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, то він буде "вічним президентом".
- Нагадаємо, що починаючи з 12 лютого 2022 року, українські прикордонники дуже ретельно та довго перевіряють під час в'їзду до країни громадян Республіки Білорусь. Особливо, коли йдеться про осіб чоловічої статі.
- 10 лютого у Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022" поблизу українських кордонів, які триватимуть до 20 лютого.
- У Києві затримали агента білоруських спецслужб, котрий збирав інформацію про українських військових із прикордонних районів, готував теракт і організовував незаконні мітинги біля зарубіжних диппредставництв.
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