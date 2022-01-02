"Лукашизм вбиває білорусів". Білоруська опозиція відреагувала на трагедію у Річиці

Про це із посиланням на офіційний ТГ-канал політика розповідає Еспресо.TV.



"Ще одну молоду людину було забито до смерті як Микиту Кривцова та Романа Бондаренка.



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Його було вбито не за свої політичні погляди, а просто тому, що у Білорусі Лукашенко створив фашистський режим.



Загибель Дмитра Усхопова наразі є темою №1 незалежних білоруських медіа, ТГ-каналів і блогів. Люди вкрай обрунені, вимагають незалежного розслідування, встановлення осіб винних й покарання причетних.

27 років - це багато чи мало? Стільки років було Дмитру Усхопову по-звірячому побитому до смерті в Річицькому РВВС у новорічну ніч.Стільки років у Білорусі існує лукашизм - найогидніше явище в історії Європи.У нас немає ще одного року. У нас немає права мовчати. У нас немає права не діяти. Це вже не про політику. Не лише про неї", - йдеться у відеозверненні ексміністра культури Білорусі Павла Латушка, який нині представляє опозиційне "Національне антикризове управління" (НАУ).