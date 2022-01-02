2022 рік у Білорусі почався з вбивства міліціонерами 28-річного чоловіка
28-річний житель міста Річиця (Гомельська область, Білорусь) Дмитро Усхопов помер у приймальному покої районної лікарні
Родичі померлого розповідають, що у ніч із 31 грудня на 1 січня його затримав міліцейський патруль, передає Еспресо.TV з посиланням на білоруський портал Хартыя'97.
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За версію силовиків, під час затримання чоловік нібито "чинив опір". Затримали ж його на вулиці, коли він прямував на святкування Нового року до своєї матері.
Річиця знаходиться за 50 км від кордону з Україною
Родичі Дмитра вважають, що чоловіка в міліції били та обливали водою, намагачаюсь привести до тями.
Працював Дмитро Усхопов на підприємстві "Річицягаз".
Вів активний спосіб життя: грав у футбол за підприємство, ходив на стадіон.
У Дмитра лишилася 5-річна донька.
- Слід наголосити, що загибель Дмитра Усхопова наразі є темою №1 незалежних білоруських медіа, ТГ-каналів і блогів. Люди вкрай обрунені, вимагають незалежного розслідування, встановлення осіб винних й покарання причетних.
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