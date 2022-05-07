Люди пішки залишають свої домівки на Херсонщині, ризикуючи власним життям, - громадська діячка Глєбушкіна

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти озвучили, що виїзд зараз закритий. Деяким людям вдається виїжджати, якщо це евакуаційний автобус із жінками та дітьми, або людьми з інвалідністю. Але це виключення, ніж правило. Тих, хто намагається виїхати зупиняють на блокпостах, пускають лише до Берислава й далі не випускають. Люди вимушені повертатися в Херсон. Люди, які живуть у Високопільському районі, це наближено до лінії фронту у бік Кривого Рогу, пішки полишають свої домівки. Їм дозволяють залишити окуповану територію тільки пішки. Вчора, близько 1000 людей змогли переміститися зі своїх сіл. Полями, польовими дорогами під ризиком обстрілів. Дорога є небезпечною. Це відбувається на власний ризик та страх людей", - зауважила Глєбушкіна.



Також громадська діячка додала, що під час евакуації ворог може обстрілювати з важкої артилерії дорогу, по якій намагаються виїхати люди.



"Коли ми їхали такою дорогою, ми бачили лунки від снарядів. Ми бачили застряглі ракети у землі, спалені машини, які були знищені важкою артилерією. Думаю, що це було з танків. Навряд чи, що в цих машинах хтось вижив, бо спалені машини стоять на узбіччі", - підкреслила Глєбушкіна.

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