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Людям потрібно пояснити, як діяти у випадку вибуху на ЗАЕС, - депутат облради Лишенко

25 червня, 2023 неділя
19:10
Війна з Росією ЗАЕС

Влада поставила на паузу комунікацію з населенням Запоріжжя та області щодо того, як діяти при аварії на Запорізькій атомній електростанції - це починає турбувати людей

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Станом на зараз, влада поставила цю ситуацію на паузу. У перші дні були активні дії - почались оголошення, що буде доведена інформація до населення, будуть заплановані навчання. Це було буквально перші пару днів, а потім виникла пауза на декілька днів. Поширення додаткової інформації не відбувається. Жодних додаткових дій не пояснюють, що робити людям не розповідають", - сказав він.

За словами Лишенка, людей це потрохи починає турбувати - вони мають нерозуміння.

"Як завжди, відсутність інформації породжує різні плітки. Ця невизначеність створює проблеми. У запорізької влади постійно проблеми щодо комунікації з населенням. Я думаю, що у понеділок-вівторок це питання будуть вирішувати організовано. Сьогодні тестували нову систему оповіщень про повітряні тривоги. Можливо, це йде в режимі підготовки. Знову ж таки, людей ніхто про це не повідомив - почалась паніка. Почались питання у соцмережах, чи це оповіщення про вибух на АЕС", - підсумував депутат.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

  • Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.
  • На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.
  • Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
  • 22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.
  • Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.
  • У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
  • Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.
  • Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.
  • Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
Запоріжжя
військові
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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