Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Станом на зараз, влада поставила цю ситуацію на паузу. У перші дні були активні дії - почались оголошення, що буде доведена інформація до населення, будуть заплановані навчання. Це було буквально перші пару днів, а потім виникла пауза на декілька днів. Поширення додаткової інформації не відбувається. Жодних додаткових дій не пояснюють, що робити людям не розповідають", - сказав він.

За словами Лишенка, людей це потрохи починає турбувати - вони мають нерозуміння.

"Як завжди, відсутність інформації породжує різні плітки. Ця невизначеність створює проблеми. У запорізької влади постійно проблеми щодо комунікації з населенням. Я думаю, що у понеділок-вівторок це питання будуть вирішувати організовано. Сьогодні тестували нову систему оповіщень про повітряні тривоги. Можливо, це йде в режимі підготовки. Знову ж таки, людей ніхто про це не повідомив - почалась паніка. Почались питання у соцмережах, чи це оповіщення про вибух на АЕС", - підсумував депутат.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС