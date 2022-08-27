МАГАТЕ сформувало місію, яка відвідає ЗАЕС, - The New York Times
Міжнародне агентство з атомної енергії вже визначилось з учасниками делегації, яка відвідає Запорізьку АЕС
Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією джерела, делегацію, яка відвідає Запорізьку АЕС, очолить голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До учасників місії увійшли ще 13 експертів із різних країн.
У місії не візьмуть участь експерти зі США та Великої Британії. Росія назвала ці країни "упередженими у їхній підтримці України" і заблокувала доступ на ЗАЕС.
ЗАЕС відвідають представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Польщі, Литви, Сербії, Китаю і Північної Македонії.
- 22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі
- Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.
- 26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.
- 26 серпня, о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених енергоблоків
- 27 серпня на Запорізькій АЕС до української мережі підключили другий енергоблок
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе