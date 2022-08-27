Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела, делегацію, яка відвідає Запорізьку АЕС, очолить голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До учасників місії увійшли ще 13 експертів із різних країн.

У місії не візьмуть участь експерти зі США та Великої Британії. Росія назвала ці країни "упередженими у їхній підтримці України" і заблокувала доступ на ЗАЕС.

ЗАЕС відвідають представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Польщі, Литви, Сербії, Китаю і Північної Македонії.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

26 серпня, о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених енергоблоків

27 серпня на Запорізькій АЕС до української мережі підключили другий енергоблок

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