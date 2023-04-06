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Макрон сказав Сі Цзіньпіну, що вважає неприпустимим розміщення ядерної зброї в інших країнах

6 квітня, 2023 четвер
15:16
Світ Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає неприпустимим розміщення ядерної зброї поза межами країн, які нею володіють. РФ має дотримуватись міжнародних зобов'язань

Про це він сказав на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем 6 квітня.

"За жодних обставин не може бути розміщення ядерної зброї за межами території держав, що володіють ядерною зброєю", - заявив Макрон.

"У нас є основи того, що ми повинні захищати, щоби побудувати міцний мир", - додав він.

Макрон уважає, що "Китай і Франція повинні працювати над збереженням міжнародного порядку" і "нагадувати Росії про її обов'язки".

Новини
Росія
ядерна зброя
Еммануель Макрон
Сі Цзиньпін
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