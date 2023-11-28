Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у рамках Всесвітньої ядерної виставки в Парижі
Про це повідомляє пресслужба французького лідера, передає Укрінформ.
"На тлі агресивної війни Росії проти України глава держави підтвердив свою підтримку діяльності МАГАТЕ в Україні. Він підтвердив принцип українського суверенітету над Запорізькою атомною електростанцією та наголосив на важливості присутності МАГАТЕ для ядерної безпеки. А також підтримку Франції щодо безпечного та безперешкодного доступу експертів Агентства до станції", - йдеться в комюніке.
Також зазначається, що Франція уважно стежить за "тривожною траєкторією" розвитку ядерної програми Ірану на тлі регіональної напруженості. Співрозмовники погодилися з важливістю повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та необхідністю пересвідчитися у виключно мирному характері його ядерної програми.
Макрон привітав Гроссі з повторним призначенням на посаду голови МАГАТЕ та заявив, що Франція підтримує організацію в її здатності розв'язувати основні проблеми, зокрема нерозповсюдження ядерної зброї та мирне використання ядерної енергії.
- 4 листопада МАГАТЕ провело чергову ротацію своєї місії на ЗАЕС.
- 26 листопада експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе