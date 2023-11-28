Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС

Про це повідомляє пресслужба французького лідера, передає Укрінформ.

"На тлі агресивної війни Росії проти України глава держави підтвердив свою підтримку діяльності МАГАТЕ в Україні. Він підтвердив принцип українського суверенітету над Запорізькою атомною електростанцією та наголосив на важливості присутності МАГАТЕ для ядерної безпеки. А також підтримку Франції щодо безпечного та безперешкодного доступу експертів Агентства до станції", - йдеться в комюніке.

Також зазначається, що Франція уважно стежить за "тривожною траєкторією" розвитку ядерної програми Ірану на тлі регіональної напруженості. Співрозмовники погодилися з важливістю повної співпраці Ірану з МАГАТЕ та необхідністю пересвідчитися у виключно мирному характері його ядерної програми.

Макрон привітав Гроссі з повторним призначенням на посаду голови МАГАТЕ та заявив, що Франція підтримує організацію в її здатності розв'язувати основні проблеми, зокрема нерозповсюдження ядерної зброї та мирне використання ядерної енергії.