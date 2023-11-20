Макрон у телефонній розмові закликав Сі Цзіньпіна до діалогу з Україною

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон висловив постійну підтримку Францією України, яка бореться проти агресії Росії, та стурбованість у зв’язку з оголошеннями про військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Він закликав Китай до діалогу з Україною.

"Продовжуючи обмін між Китаєм та Україною на найвищому рівні після його державного візиту до Китаю у квітні минулого року, він закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом", - йдеться у повідомленні.

Макрон і Сі також обговорили конфлікт на Близькому Сході, зокрема президент Франції представив зусилля, докладені для звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом. Крім цього пріоритету, Франція діяла в рамках "Ініціативи за мир і безпеку для всіх", яка була спрямована на боротьбу з усіма терористичними групами, мобілізацію для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази. Глави двох держав також погодилися, що важливо уникати будь-якої ескалації на регіональному рівні.