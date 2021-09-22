"Маріуполь" в серії пенальті вибив "Волинь" з Кубка України з футболу
В 1/16 фіналу Кубка України з футболу "Маріуполь" в серії пенальті переміг "Волинь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому довелось грати овертайм, а після цього й бити серію пенальті. Команди виконали по 9 ударів, а перемогу над "Волинню" здобув "Маріуполь" (6:5).
"Маріуполь" тепер зіграє в 1/8 фіналу Кубка України, ця стадія запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
22 вересня
"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
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