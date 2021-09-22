"Маріуполь" в серії пенальті вибив "Волинь" з Кубка України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому довелось грати овертайм, а після цього й бити серію пенальті. Команди виконали по 9 ударів, а перемогу над "Волинню" здобув "Маріуполь" (6:5).

"Маріуполь" тепер зіграє в 1/8 фіналу Кубка України, ця стадія запланована на 27 жовтня.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb