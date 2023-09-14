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Маск без відома України вимкнув Starlink не тільки в Криму, а й на Донбасі, – біограф

14 вересня, 2023 четвер
10:30
Технології Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск вимкнув Starlink не тільки в Криму, а й на Донбасі. Він нібито не хотів, аби ЗСУ використали технологію під час контрнаступу

Про це йдеться у біографії Маска, яку написав письменник Волтер Айзексон.

За його словами, бізнесмен не поінформував Україну про те, що Starlink вимкнено у Криму.

"Маск також вирішив не вмикати його (Starlink, - ред.) в деяких частинах сходу України, оскільки він не хоче, щоб його використовували в наступальних цілях", - розповів Айзексон.

"Коли я обговорював це з Маском, він сказав: "Ну, якщо ви читаєте умови обслуговування, це повинно було використовуватися лише для оборонних цілей", - зазначив біограф.

На переконання Айзексона, Україна звільняє свої населені пункти, тому це можна назвати обороною. Але Маск так не вважав. На думку мільярдера, якби він дозволив Україні скористатися технологією, це призвело б до "ядерного вибуху".

"Справа не тільки в тому, що він відмовився це ввімкнути, але українці навіть не знали, що це було – і Європа, знаєте, вся ця розвідка", - розповів Айзексон.

Передісторія

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

Новини
Україна
Донбас
Ілон Маск
Starlink
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