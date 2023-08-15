Про це інформують СБУ та Офіс генпрокурора.

"Ще трьом керівникам регіональних операторів газотранспортних мереж повідомлено про підозру. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом", – йдеться в заяві.

СБУ уточнює, що йдеться про голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до корупційної схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа з розкрадання із газотранспортної системи України.

"Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", – пише пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що Фірташ організував схему заволодіння блакитним паливом із залученням регіональних операторів газотранспортних мереж – облгази, а також інші підконтрольні суб’єкти, на які виводили гроші за розподіл природного газу.

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Зловмисник надавав очільникам компаній вказівки щодо механізмів виведення фінансів і намагався приховати злочин.

Повідомляється, що організована група незаконно відбирала блакитне паливо з газотранспортної системи, що належало державі. Для компенсації облгази перераховували кошти з "Оператор ГТС України" на підприємство, що контролювалось Фірташем, у значно більшому обсязі, ніж було необхідно для покриття витрат.

Кошти тарифу, отримані від абонентів, РГК перераховувала на підконтрольну компанію, яка належить бізнесмену, як передоплату у розмірі понад 100% за постачання газу, але фактично цих постачань не було. Гроші виводилися далі на підконтрольні компанії та привласнювались.

Згідно з судово-економічною експертизою, підозрювані протягом 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.

У кримінальному провадженні вже складено повідомлення про підозру стосовно 15 осіб – підсанкційного бізнесмена-власника газового холдингу Дмитра Фірташа, двох керівників РГК, директора товариства й 11 очільників облгазів.

За клопотанням прокурорів взято під варту 6 керівників облгазів.

Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваних осіб на 246 млн грн та корпоративні права Фірташа на понад 7,4 млрд грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про провадження щодо облгазів

У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа. Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та 15 березня правоохоронці повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.

25 травня СБУ викрила ще двох керівників облгазів у "справі Фірташа", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України: керівникам Івано-Франківськгазу і Сумигазу оголосили підозри.

У липні АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до Регіональної газової компанії (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднали до Групи "Нафтогаз".