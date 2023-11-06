Матимуть зовнішньополітичні ризики: ексзаступник голови ЦВК Магера про вибори під час воєнного стану

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Загальний висновок такий – неконституційно проводити вибори під час воєнного стану. Є і організаційні труднощі. Державний реєстр виборців не оновлювався з 2022 року, і тільки зараз Центральна виборча комісія змушена була вживати якихось заходів, аби реанімувати цей реєстр. Але треба розуміти, що там є величезна кількість проблем через мільйони українських внутрішньопереміщених осіб та мільйони біженців", - зауважив колишній заступник голови ЦВК.

Юрист додав, що також немає інформації, що з виборцями, які перебувають на окупованих територіях.

"Наступний момент полягає у колосальних зовнішньополітичних ризиках. Якщо ці вибори не зможуть відбутися за всіма уставничими принципами виборчого права, якщо їх не визнає міжнародна спільнота, то що тоді? Чи буде у нас підтримка в ООН, ОБСЄ, Раді Європи й так далі? Що буде з євроатлантичною інтеграцією? І зрештою, як це буде виглядати, коли під час виборчого процесу будуть критикувати Верховного Головнокомандувача ЗСУ під час ведення бойових дій, і який це буде авторитет для українських військових? То є купа питань, на які, на жаль, ніхто не зможе дати відповідей, бо воєнний стан є неприроднім для виборів, а вибори є неприродними для воєнного стану", - резюмував Андрій Магера.