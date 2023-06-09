Майбутні кроки РФ щодо ЗАЕС залежатимуть від реакції Заходу на підрив Каховської ГЕС, - експерт з безпекових відносин Гончар
Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар переконаний, що від реакції світової спільноти на підрив росіянами Каховської ГЕС буде залежати подальша ядерна ескалація
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На відміну від попередніх погроз РФ застосувати ядерну зброю, які так і залишились погрозами, Росія зараз вдається до ядерного сценарію, але без застосування тактичного ядерного боєприпасу. Вони дуже ретельно моніторять реакцію світу на підрив Каховської ГЕС. Кремль, відповідно до реакції світу, буде визначати як йому діяти далі. Тому на певному етапі вони вирішили, що можна перейти на підвищення ставок і влаштували підрив Каховської ГЕС", - пояснив Гончар.
Експерт переконаний, що підвищуючи рівень ескалації Росія хоче змусити Захід відмовитись від допомоги Україні.
"Росіяни почали підвищувати градус ескалації. Це, в першу чергу, зорієнтовано на нас, проте також і на наших партнерів. Головною метою росіян є зміна поглядів на Заході щодо допомоги України. І, як бачимо, на Заході знову повернулись до дискусій щодо вступу України до НАТО", - додав він.
- Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.
- 7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
- Також напередодні в МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні
- На вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м – нижче за так звану "мертву точку", нижче якої водозабір неможливий. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота
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