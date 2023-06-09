Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На відміну від попередніх погроз РФ застосувати ядерну зброю, які так і залишились погрозами, Росія зараз вдається до ядерного сценарію, але без застосування тактичного ядерного боєприпасу. Вони дуже ретельно моніторять реакцію світу на підрив Каховської ГЕС. Кремль, відповідно до реакції світу, буде визначати як йому діяти далі. Тому на певному етапі вони вирішили, що можна перейти на підвищення ставок і влаштували підрив Каховської ГЕС", - пояснив Гончар.

Експерт переконаний, що підвищуючи рівень ескалації Росія хоче змусити Захід відмовитись від допомоги Україні.

"Росіяни почали підвищувати градус ескалації. Це, в першу чергу, зорієнтовано на нас, проте також і на наших партнерів. Головною метою росіян є зміна поглядів на Заході щодо допомоги України. І, як бачимо, на Заході знову повернулись до дискусій щодо вступу України до НАТО", - додав він.