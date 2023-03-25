Майк Тайсон назвав найкращого суперника для Усика після зриву бою з Ф'юрі
Легендарний американський боксер Майк Тайсон порадив Олександру Усику провести наступний бій проти Деонтея Вайлдера
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Майка Тайсона, після того, як українцю не вдалося домовитися про бій за звання абсолютного чемпіонат світу в надважкій вазі з британцем, йому варто зустрітися з колишнім володарем титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Деонтеєм Вайлдером.
"Я думаю, що бій Вайлдер-Усик був би чудовим. Деонтею слід продовжувати битися, він повинен битися якомога більше", - сказав колишній абсолютний чемпіон світу.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC.Він зустрічався із Деонтеєм Вайлдером тричі. У грудні 2018 року в бою між американцем та британцем було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC. Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.
Наразі Олександру Усику призначено обов'язкових претендентів за усім трьома версіями. За лінією WBA - це британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.
- 16 жовтня 2022 року Деонтей Вайлдер переміг фіна Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді та кинув виклик Олександру Усику.
- 18 березня 2023 року команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Красюк оголосив, що Усик після зриву поєдинку з Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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