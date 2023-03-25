Про це повідомляє Boxing Social.

За словами Майка Тайсона, після того, як українцю не вдалося домовитися про бій за звання абсолютного чемпіонат світу в надважкій вазі з британцем, йому варто зустрітися з колишнім володарем титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Деонтеєм Вайлдером.

"Я думаю, що бій Вайлдер-Усик був би чудовим. Деонтею слід продовжувати битися, він повинен битися якомога більше", - сказав колишній абсолютний чемпіон світу.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC.Він зустрічався із Деонтеєм Вайлдером тричі. У грудні 2018 року в бою між американцем та британцем було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC. Третій бій між британцем та американцем відбувся 9 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

Наразі Олександру Усику призначено обов'язкових претендентів за усім трьома версіями. За лінією WBA - це британець Даніель Дюбуа, WBO - інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.