Про це він сказав на пресконференції звільнених командирів "Азову" в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ви нам довіряєте, то вам треба, у першу чергу, згуртуватися", - звернувся Кортевич до родичів оборонців Маріуполя.

Він зазначив, що наразі азовці, які перебувають в Україні, допомагають у наданні квартир, документів, допомагають вирішити соціальні питання, питання обміну, отримання озброєння, техніки. Також вони займаються питанням сімейних організацій, оскільки в родин захисників немає між собою комунікації.

"На цей момент ми повністю влазимо в усі процеси, щоб дістати людей. Якщо ви не знаєте, що вам робити, будь ласка, запитайте нас, і ми вас скеруємо", - наголосив Кортевич.

За його словами, деякі сім'ї могли б заздалегідь допомогти в отриманні документів, для людей, які все ще сидять у полоні. Також вони могли б допомогти в організації в МРЕО.

"Щоб вони лежали, наприклад, у ЦНАПі, а людина зараз не йшла і чекала, як кожен із нас. Хто десять днів, хто місяць. Щоб просто документ отримати, коли ти приїжджаєш у державу, де воєнний стан, де є комендантська година, а тих ходиш без документів", - зазначив начштабу полку "Азов".

Він наголосив, що сім'ям захисників Маріуполя треба направляти більше своїх сил на такого роду допомогу, а не на медійність. Займатися питанням діставання з полону воїнів "Азову" буде керівний склад полку, зокрема сам Кортевич.

21 вересня Україні вдалося обміняти 215 полонених захисників України.

24 вересня дружина азовця повідомила, що ще близько 700 азовців залишаються у полоні, включно з її чоловіком.