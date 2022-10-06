Медійність не допомагає. Начальник штабу "Азов" сказав, що робити родичам полонених
Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кортевич заявив, що медійність не допомагає при звільненні полонених, натомість родинам треба згуртуватися
Про це він сказав на пресконференції звільнених командирів "Азову" в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо ви нам довіряєте, то вам треба, у першу чергу, згуртуватися", - звернувся Кортевич до родичів оборонців Маріуполя.
Він зазначив, що наразі азовці, які перебувають в Україні, допомагають у наданні квартир, документів, допомагають вирішити соціальні питання, питання обміну, отримання озброєння, техніки. Також вони займаються питанням сімейних організацій, оскільки в родин захисників немає між собою комунікації.
"На цей момент ми повністю влазимо в усі процеси, щоб дістати людей. Якщо ви не знаєте, що вам робити, будь ласка, запитайте нас, і ми вас скеруємо", - наголосив Кортевич.
За його словами, деякі сім'ї могли б заздалегідь допомогти в отриманні документів, для людей, які все ще сидять у полоні. Також вони могли б допомогти в організації в МРЕО.
"Щоб вони лежали, наприклад, у ЦНАПі, а людина зараз не йшла і чекала, як кожен із нас. Хто десять днів, хто місяць. Щоб просто документ отримати, коли ти приїжджаєш у державу, де воєнний стан, де є комендантська година, а тих ходиш без документів", - зазначив начштабу полку "Азов".
Він наголосив, що сім'ям захисників Маріуполя треба направляти більше своїх сил на такого роду допомогу, а не на медійність. Займатися питанням діставання з полону воїнів "Азову" буде керівний склад полку, зокрема сам Кортевич.
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