"Медовий місяць": вийшов тизер українського фільму про стосунки в окупації

Про це йдеться у пресрелізі.

Молода пара, Тарас та Оля, святкує медовий місяць у своїй новій квартирі. Вони живуть один для одного та не звертають уваги на тривожні новини. Але 24-го лютого вранці їх сон переривають гучні вибухи за вікном.

Одну з головних ролей грає актор Роман Луцький, який знявся у фільмах "Відблиск", "Безславні кріпаки", "Віддана" і інших. Його кохану зображує Ірина Нірша - українська акторка, яка взяла участь у короткометражці "Маляр" та навчала акторської майстерності у фільмі "Бачення метелика".

Режисеркою проєкту є Жанна Озірна - учасниця Berlinale Talents 2020, творець короткометражних фільмів "Зустріч", "Благодать" та "Дорослий".

"Як кожен українець та українка, я читала і чула багато історій про життя в окупації. Мені було важливо зрозуміти, як мої сусід(-к)и та найближчі друзі пережили цей страшний досвід. Тож, історія, яку я збираюся розповісти, заснована на кількох реальних історіях, які я почула і записала", - розповідала Озірна.

Спільно з нею сценарій написав Філіп Сотниченко - режисер фільму "Ля Палісіада".

Продюсером майбутнього повнометражного фільму виступає Дмитро Суханов ("Мої думки тихі"). Наразі проєкт перебуває на етапі розробки та пошуку фінансування. Виробництво "Медового місяця" здійснюватиме кінопродакшн Toy Cinema.

"Повний цикл виробництва фільму займає не один рік, тому потрібно починати вже зараз працювати над такими проєктами, щоб актуальне українське кіно і далі було гідно представлене на головних світових кіномайданчиках. Тизер - це тільки візуальна розробка, перший погляд на майбутній фільм, а не його частина. Але це важливий етап для нашого проєкту - спроба налагодити комунікацію з авдиторією: як з українською, так і з міжнародною. Іноземці перебувають в абстракції та мало розуміють що відбувається насправді", - сказав Суханов.



У листопаді проєкт візьме участь в одному з найвпливовіших пітчингів cocoPITCH (Connecting Cottbus), що підтримує фільми Східної Європи на етапі розробки або постпродакшну.

Команда зможе показати повний тизер та змагатиметься за фінансування. Цього року до участі в кіноринку було обрано 19 проєктів, серед яких 2 - українські.

Тизер створювала команда українських кінематографістів. Серед них кастинг-директорка Алла Самойленко ("Довбуш", "Люксембург, Люксембург", "Ти мене любиш?", "Коли падають дерева") та мати Азовця Іллі Самойленка; оператор-постановник Володимир Усик ("Ля Палісіада"); звукорежисер Сергій Степанський ("Люксембург, Люксембург", "Мої думки тихі", "Додому") та художниця-постановниця Ріта Кулик ("Мої думки тихі", "Ля Палісіада").