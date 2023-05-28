Медведєв погрожує замовним вбивством американському сенатору
Російський експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на слова сенатора-республіканця зі США Ліндсі Грема про "найвдаліше витрачання грошей" у вигляді, як той висловився, допомоги Україні у фізичному знищенні російських окупантів
Така заява оприлюднена у телеграмі Медведєва у неділю, 28 травня 2023 року.
"Старий дурень сенатор Ліндсі Грем сказав, що ще ніколи так вдало не витрачали гроші, як на вбивства росіян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не лише звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", - написав Дмитро Медведєв.
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При цьому експрезидент РФ перерахував приклади гучних вбивств політичних діячів у США.
"Нехай він (Грем - ред.) згадає сумну долю Роберта Кеннеді, Хьюї Лонга, Клементи Карлоса Пінкні, Джона Мільтона Еліотта, Вейн Оуенс, а також інших американських політиків", - зазначив Медведєв.
Довідка
26 травня американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва, де зустрівся з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію на фронті, подальшу співпрацю та військову допомогу Україні.
Під час переговорів Грем наголосив, що російські загарбники гинуть і це "найвдаліше витрачання грошей американською владою". Ці слова американського політика найбільше обурили російську владу й пропагандистів.
Сенатор додав, що США продовжать підтримувати Україну.
Зеленський своєю чергою подякував Грему за внесок у зміцнення обороноздатності ЗСУ.
- Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін озвучив умови, на яких РФ може піти на припинення бойових дій та мирні перемовини. За словами російського чиновника, Україна має відмовитися від наміру вступити до ЄС і НАТО, закріпити на законодавчому рівні "державний статус російської мови", а також дотримуватися "права на свободу віросповідання". Під останнім РФ зазвичай розуміє діяльність церкви Московського патріархату.
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