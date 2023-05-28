Медведєв погрожує замовним вбивством американському сенатору

Така заява оприлюднена у телеграмі Медведєва у неділю, 28 травня 2023 року.

"Старий дурень сенатор Ліндсі Грем сказав, що ще ніколи так вдало не витрачали гроші, як на вбивства росіян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не лише звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", - написав Дмитро Медведєв.

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При цьому експрезидент РФ перерахував приклади гучних вбивств політичних діячів у США.

"Нехай він (Грем - ред.) згадає сумну долю Роберта Кеннеді, Хьюї Лонга, Клементи Карлоса Пінкні, Джона Мільтона Еліотта, Вейн Оуенс, а також інших американських політиків", - зазначив Медведєв.

Довідка

26 травня американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва, де зустрівся з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію на фронті, подальшу співпрацю та військову допомогу Україні.

Під час переговорів Грем наголосив, що російські загарбники гинуть і це "найвдаліше витрачання грошей американською владою". Ці слова американського політика найбільше обурили російську владу й пропагандистів.

Сенатор додав, що США продовжать підтримувати Україну.

Зеленський своєю чергою подякував Грему за внесок у зміцнення обороноздатності ЗСУ.