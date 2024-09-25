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На Херсонщині облаштували підземну лікарню

Катерина Ганжа
25 вересня, 2024 середа
18:39
Медицина На Херсонщині облаштували "лікарню під землею"

В одному з медзакладів Херсонської області облаштували "лікарню під землею"

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що ДСНС у Херсонській області дозволило медзакладу використовувати облаштоване приміщення як укриття.

"Це укриття стане "лікарнею під землею" і дозволить надавати спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам області з інфекційними захворюваннями в безпечних умовах. Укриття розраховано на 22 стаціонарні ліжко-місця. За необхідності додатково можна розгорнути ще 20 ліжко-місць. Також в укритті є дві реанімаційні палати, три палати для пацієнтів з інфекційними хворобами, інклюзивні санвузли", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у сховищі передбачена кімната для зберігання запасів медикаментів та кімната для харчування пацієнтів і працівників лікарні. Укриття має сучасну вентиляційну систему та протипожежну сигналізацію.

"Для того, аби лікарі могли надавати медичну допомогу навіть за умов аварійних відключень світла, укриття забезпечене резервними джерелами живлення. Йдеться про генератор потужністю 60 кВт.  Найближчим часом буде вмонтовано систему енергоощадження Tesla Powerwall 2.0", - кажуть в МОЗ.   

Зазначається, що в укритті також передбачено два окремі входи, один з яких обладнали пандусом для людей з інвалідністю.

"Укриття забезпечено медичним реанімаційним обладнанням: апаратами штучної вентиляції легенів, кисневими концентраторами, моніторами пацієнтів тощо", - додають в МОЗ. 

В міністерстві розповіли, що вартість укриття становить понад 2,9 млн грн. Кошти виділила Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за підтримки Швейцарського Червоного Хреста.

  • У квітні цього року голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в області будуть 4 лікарні під землею, аби надавати медичні послуги попри російські обстріли.
Теги:
Суспільство
Херсонщина
Війна з Росією
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