Менше ніж за тиждень волонтери зібрали суму на перший БПЛА Poseidon для ДШВ, збір коштів триває

Про це Бірюков повідомив у facebook.

За його словами, традиційно половину коштів перерахували небайдужі українці, а другу половину заплатив Фонд Порошенка.

"Чи знав я, коли написав 14 травня пост про БПЛА за 10 млн грн, що ми оплатимо його 20 травня? В жодному разі. Чи вірив я, що ми в принципі можемо це зробити? Так", – написав Бірюков.

Він також оприлюднив відповідні платіжні документи.

"Тож ми за це заплатили. Тепер це офіційно. 9 989 426 грн та 18 коп. – точна сума рахунку у гривні. Ми оплатили БПЛА, який може літати на висоті 4 км та на відстань керованої дальності 50 км. Або 150 км за попередньо прокладеним маршрутом", – пояснив волонтер.

Бірюков подякував кожному, хто долучився до збору коштів.

"Ми – просто логістичний зв’язок, організатор. А справжній платник – це ВИ, патріоти України. Ви, хто скинув нам 5 грн або 10 000 грн, ви, хто переказуєте нам регулярно або один раз. Ви, працівники ІТ компанії, яка ще не названа (ще не отримала дозволу), які перерахували нам 500 тис. грн на цю покупку. І Петро Порошенко, який заплатив рівно половину суми", – пише Бірюков.

"Це класний результат нашої спільної роботи. Кандидатів у пілоти вже відібрано, через два тижні вони прибудуть до навчального центру на навчання. А потім – працювати на війні на знищення окупантів. Полювання на цілі, вдень і вночі, коригування ударів з арти, вдень і вночі", – зазначив волонтер.

Він також повідомив, що для укомплектування розвідувального батальйону потрібні три таких комплекси.

"Це 12 птахів, це робота в інтересах всієї групи Десантно-штурмових військ на Сході. Чи зробимо ми це? Чи зможемо ми знову відмовитися від чогось з мирного життя? Чи зможемо ми знову потрусити залишки сімейного бюджету? Чи можемо ми зробити репост ще раз і зателефонувати нашим друзям з цією інформацією?", – запитав Бірюков.

Волонтери ГО "Справа громад" збирають кошти для купівлі безпілотників H10 Poseidon Mk II, які дуже потрібні підрозділам десантно-штурмових військ.

"Такий безпілотник окупається за перший виліт. Такий безпілотник наближає день нашої перемоги з кожним вильотом. І десантно-штурмовим військам потрібна ваша допомога – потрібні очі над ворогом", – наголосив Юрій Бірюков.

Реквізити для переказу коштів:

В Україні

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400 (Антоніна Бузіло)

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Для ІНШИХ банків:

5375 4115 0177 8331 (Антоніна Бузіло)

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Переказ на: [email protected]

Тип переказу: Family/friends

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