Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Жителі Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей ваша допомога сьогодні також потрібна країні. Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17:00 до 23:00", - наголосив він.

За словами Кирила Тимошенка, це важливо для стабільності електросистем на тлі наслідків ранкових російських обстрілів 15 жовтня.

10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Українців закликали максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії із 17:00 до 22:00 10 жовтня.

В Укренерго повідомили, протягом кількох днів можуть тривати віялові відключення електроенергії.

З 11 жовтня в Києві й на Київщині ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми.

15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини та пошкодили об'єкт електроенергетики.

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