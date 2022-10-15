Мешканців трьох областей України закликали 15 жовтня раціонально споживати електроенергію
Мешканців Житомирщини, Чернігівщини й Черкащини закликали раціонально споживати електроенергію з 17:00 до 22:00 15 жовтня
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
"Жителі Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей ваша допомога сьогодні також потрібна країні. Будь ласка, раціонально використовуйте електроенергію з 17:00 до 23:00", - наголосив він.
За словами Кирила Тимошенка, це важливо для стабільності електросистем на тлі наслідків ранкових російських обстрілів 15 жовтня.
- 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Українців закликали максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії із 17:00 до 22:00 10 жовтня.
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- З 11 жовтня в Києві й на Київщині ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми.
- 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини та пошкодили об'єкт електроенергетики.
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