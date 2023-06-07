Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, остаточне рішення прийнято. У найближчі години Ліонель Мессі оголосить про переїзд у США. Аргентинець гратиме за "Інтер Маямі".

"У "Барселони" більше немає шансів, попри те, що вона намагалася це зробити", - додав Романо.

Відзначимо, що президентом "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов.

???????? BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



???????? Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.



???????????????? ???????? ????????#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

Мессі і ПСЖ

Ліонель Мессі йде з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.