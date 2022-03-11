Ми не повинні дозволити Путіну заморозити війну в Україні, – нардеп Роман Костенко

"Це завдання не лише для ЗСУ, а для абсолютно кожного українця. Всіх, хто буде думати про співпрацю з окупантом, будуть відповідати як зрадники за законами воєнного часу", – сказав Костенко в етері Espreso.TV.

Костенко додав: “Необхідно витіснити окупантів, аби жодного метру української території, яку вони окупували з 24 лютого, під їхніми ногами не було. Далі ж треба вести перемовини про інші окуповані росіянами території".



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Також нардеп зауважив, що окупанти перейшли з військової тактики на терористичну: "Вони цільово знищують цивільне населення. Ми не маємо цього пробачати", – сказав він.



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Нагадаємо, також створено сайт для іноземців, які хочуть захищати Україну від російської агресії.

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