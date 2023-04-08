Ми перебуваємо на початку Кримської операції, - військовий експерт Світан

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Швидше за все, у нас з'являться далекобійні ракети. Останнім часом кілька інформаційних агентств і політики, включаючи Байдена, говорять про те, що нам передадуть ракети, які навіть кращі за ATACMS, і можуть їх замінити. Припустимо, якщо це буде ракета Storm Shadow, то десять таких ракет може знищити Кримський міст зі 100% гарантією. Тиждень тому Зеленський сказав, що цього тижня ми побачимо певний початок і деякі моменти, пов'язані з майбутнім наступом, і, швидше за все, це вже починається", - підкреслив Світан.

За словами військового експерта, на початку травня ми почуємо хороші звістки про контрнаступ ЗСУ.

"Перші ракети визначають маршрути майбутніх дій, роботу ППО противника, переміщення ЗРК. Ми перебуваємо на початку Кримської операції. За місяць до початку наступальної операції починається знищення глибоких тилів противника та починаються контрнаступальні дії. Севастополь, Феодосія – це якраз глибокі тили противника. На початку травня ми почуємо хороші звістки про контрнаступ ЗСУ", - зазначив Світан.