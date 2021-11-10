Ми пишаємось ним, - тренер збірної України Петраков відреагував на призначення Шевченка в італійський клуб
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков відреагував на призначення Андрія Шевченка в італійську "Дженоа"
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Петраков, який замінив Шевченка в збірній України, зізнався, що вся національна команда дуже пишається призначенням тренера в "Дженоа".
"Вся команда, гравці та тренерський штаб бажають Андрію Миколайовичу успіхів в Італії, ми віримо у нього. Ми дуже пишаємось тим, що він очолив команду Серії А", - сказав Олександр Петраков.
Андрій Шевченко домовився з "Дженоа" про контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- 9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
- 10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".
- Після цього новий головний тренер "Дженоа" провів першу прес-конференцію в італійському клубі.
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