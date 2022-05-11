Капітан 1-го рангу запасу розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Особливо важливим острів Зміїний є через його локацію. Це фактично ворота до північно-західної частини Чорного моря, а також навколо острова є 12-мильна зона територіального моря. Якщо росіяни залишать острів Зміїний за собою після закінчення бойових дій, то перекриють шлях до наших південних портів. Але я гадаю, що цього не буде. Військове значення острова Зміїний полягає в тому, що росіяни розташували на ньому спеціальну апаратуру радіо- й радіоелектронної розвідки, що дає змогу ворогу фіксувати ситуацію в південних регіонах України, на узбережжі Чорного моря та, можливо, у Румунії", - зазначив Риженко.

Експерт додав, що розташування острова Зміїного дає змогу Збройним силам України наносити вогневі ураження по позиціях росіян на ньому ж.

"Географічно острів знаходиться у 140 км від Одеси й у 35 км від дельти Дунаю. Тобто у найближчій точці ми маємо можливість тримати Зміїний на вогневому контакті й періодично запускати по позиціях РФ ракети та безпілотні літальні апарати - знищувати ворожу техніку. Росіяни також мають на острові невеликий контингент і засоби ППО обʼєктового значення для захисту. Ми періодично знищуємо цю спроможність "байрактарами". Росіяни особливо активізувалися, коли постало питання про можливу атаку по Молдові й Придністровʼю. Україні потрібно підтримувати вогневий контроль над островом, знищувати сили супротивника й вести спостереження", - зауважив Андрій Риженко.

Військовий експерт також наголосив, що острів Зміїний треба звільнити від росіян, адже Росія не дозволить добувати поклади корисних копалин поблизу.

"Навколо острова Зміїний виявлено досить таки серйозні поклади вуглеводнів, які належать як Україні, так і Румунії. Якщо острів буде належать Росії, країна-агресорка ці поклади використовувати не буде, але й не буде дозволяти це іншим, щоб сусіди були привʼязані до неї", - пояснив Риженко.

Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у суботу, 7 травня 2022 року, продемонструвало знищення російської військової цілі біля тимчасово окупованого острову Зміїний.

За останній час це вже не перше знищення українськими "байрактарами" великих російських катерів та встановленої загарбниками системи ППО на острові Зміїний.

У суботу, 7 травня, Протиповітряна оборона України знищила 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети РФ.

Повітряні Сили України повідомили, що 7 травня поблизу острова Зміїний відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ, а противник зазнав відчутних втрат.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb