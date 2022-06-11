Ми продовжимо ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення, - Зеленський про статус кандидата в ЄС
Президент Володимир Зеленський вважає, що надання Україні статусу кандидати в члени ЄС посилить Євросоюз
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України", - сказав Зеленський.
Він висловив переконання, що це рішення може посилити не тільки Україну, але й увесь Євросоюз.
"Просто що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики? Ми продовжимо ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення. Воно для нас дуже важливе", - зазначив президент.
Він розповів про переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Я радий відзначити її щирість. Саме Єврокомісія готуватиме висновок щодо нашої заявки. Україна за надзвичайно короткий термін надала всі необхідні відповіді, і це було зроблено якісно. Наступного тижня буде ще багато таких же важливих і, я сподіваюся, плідних переговорів з європейськими лідерами", - підсумував Зеленський.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
- Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе