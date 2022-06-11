Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що це рішення може посилити не тільки Україну, але й увесь Євросоюз.

"Просто що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики? Ми продовжимо ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення. Воно для нас дуже важливе", - зазначив президент.

Він розповів про переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я радий відзначити її щирість. Саме Єврокомісія готуватиме висновок щодо нашої заявки. Україна за надзвичайно короткий термін надала всі необхідні відповіді, і це було зроблено якісно. Наступного тижня буде ще багато таких же важливих і, я сподіваюся, плідних переговорів з європейськими лідерами", - підсумував Зеленський.