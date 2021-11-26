"Мілан" продовжив контракт з тренером-героєм, який повернув клуб у Лігу чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".

Керівництво "Мілана" та Стефано Піолі домовилися про продовження співпраці до кінця сезону 2022/23. Фінансові умови нової угоди ще не відомі, але раніше повідомлялось, що заробітна плата буде суттєво збільшена.

Стефано Піолі очолює "Мілан" з 2019 року. Головний прогрес його команди був помітний після "футбольного карантину" через COVID-19, коли всі команди провели кілька місяців без футболу.



Найвищим досягненням "Мілану" під керівництвом цього тренера - 2-ге місце в Серії А за підсумками сезону 2020/21. У цьому році "россонері" вперше з 2014 року зіграли в Лізі чемпіонів.



Піолі є найкращим тренером "Мілану" в XXI ст. за середньою кількістю очок в матчах Серії А. Тільки у Лайоша Цейзлера, який очолював "Мілан" з 1949 по 1952 роки, відсоток перемог (64%) вищий, ніж у Стефано Піолі (61%).

Після 13-ти турів поточного чемпіонату Італії "Мілан" ділить лідерство з "Наполі". В активі цих команд по 32 бали.

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