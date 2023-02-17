Міндовкілля: скидання росіянами води з Каховського водосховища може спричинити екологічну катастрофу і залишити 1 млн українців без питної води
Масштабний скид російськими окупантами води з Каховського водосховища може обернутися екологічною в гуманітарною катастрофою для півдня України
Про це заявив на брифінгу в "Медіацентрі Україна - Укрінформ" 17 лютого міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Ситуація, яка сьогодні відбувається на Каховському водосховищі: колосальний спад рівня води вже призводить до негативних наслідків, і ми розуміємо ризики в подальшому. Якщо нормальний рівень Каховського водосховища є 16 метрів, то сьогодні це 13,83 метри. Це в подальшому може призвести до того, що більше 1 мільйона українців залишаться без питної води. А зниження рівня нижче 12 метрів призведе до екологічної катастрофи, оскільки велику кількість біорізноманіття ми можемо просто втратити", – сказав міністр.
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"Такі дії Росії фактично є ще однією спробою ядерного тероризму, тому що під загрозою може стати охолодження реакції Запорізької АЕС", – зазначив також Стрілець.
Окрім цього, міністр також висловив упевненість в тому, що комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічус, який тісно співпрацює з Міндовкілля та був присутній на брифінгу, допоможе винести це питання на високий міжнародний політичний рівень для засудження агресора за його дії.
- 5 лютого ексзаступник генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК) з питань радіомовлення Григорій Южда повідомив, що Каховське водосховище обміліло на 1,4 м через підрив росіянами шандорів на ГЕС під час відступу з правобережжя.
- У четвер, 16 лютого, на окупованому Росією березі Каховського водосховища піднявся великий стовп диму, ймовірно, внаслідок масштабного вибуху.
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