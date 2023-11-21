Міністр оборони США Остін заявив, що ЗСУ готові до бойових дій узимку

Про це він заявив на брифінгу у Києві, інформує Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, вони (українські сили, - ред.) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року", - сказав Остін.

Міністр додав, що оголошений раніше США останній пакет військової допомоги на $100 млн, зокрема, включає зимове спорядження.

"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - заявив Остін.