Міністр оборони США Остін заявив, що ЗСУ готові до бойових дій узимку
Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом, вважає, що українські воїни готові до бойових дій узимку і мають необхідні засоби для успіху
Про це він заявив на брифінгу у Києві, інформує Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, вони (українські сили, - ред.) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року", - сказав Остін.
Міністр додав, що оголошений раніше США останній пакет військової допомоги на $100 млн, зокрема, включає зимове спорядження.
"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - заявив Остін.
- 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
- В ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
- В ході підсумкового брифінгу Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї.
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