Міністр оборони США відвідає Латвію щоби "підтвердити присутність у Балтійському регіоні"

Про це повідомляє Міноборони США.

Спочатку міністр візьме участі в церемонії зміни командування генерал-лейтенанта Корпусу морської піхоти США Майкла Е. Ленглі та генерала армії США Стівена Дж. Таунсенда в казармі Келлі у Штутгарті.

Потім міністр вирушить до Латвії, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями і підтвердити прихильність США та постійну присутність у Латвії та ширше – в Балтійському регіоні.

On Monday, I’ll travel to @USAfricaCommand to participate in the historic change of command ceremony for Lt. Gen. Langley and Gen. Townsend. I’ll then go to Latvia to affirm our commitment and persistent presence in Latvia ???????? and the broader Baltic region.https://t.co/EwE1O0ZRqA — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 5, 2022

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