Міністр оборони США відвідає Латвію щоби "підтвердити присутність у Балтійському регіоні"
Міністр оборони Ллойд ОстінI відправиться у Європу 8 серпня, де відвідає Німеччину та Латвію
Про це повідомляє Міноборони США.
Спочатку міністр візьме участі в церемонії зміни командування генерал-лейтенанта Корпусу морської піхоти США Майкла Е. Ленглі та генерала армії США Стівена Дж. Таунсенда в казармі Келлі у Штутгарті.
Потім міністр вирушить до Латвії, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями і підтвердити прихильність США та постійну присутність у Латвії та ширше – в Балтійському регіоні.
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