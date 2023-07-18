Міністри Польщі та Словаччини заявили, що домагатимуться продовження ембарго на імпорт зерна з України
Польща та Словаччина заявили, що домагатимуться продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. Наразі ембарго діє до середини вересня
Про це пише Bloomberg.
"Я не бачу істотних аргументів для того, щоб чинна заборона закінчилася в середині вересня", – заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс.
"Я сподіваюся, що ембарго не закінчиться, що ми зможемо добитися його продовження в нашій коаліції з п’яти країн ЄС", - додав він.
Своєю чергою міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш сказав, що представники п’яти східних країн ЄС зустрінуться у Варшаві в середу, щоб підготувати заяву для Європейської комісії із вимогою розширити заборону, а також поширити її на інші товари.
"Ми всіляко підтримуємо Україну, але за умови, що імпорт продовольства не може спотворити внутрішній ринок. Ми збираємо урожай, і деякі з наших складів переповнені через минулий імпорт зерна", - сказав Біреш.
Варто зазначити, що Україна виступає проти заборони на імпорт зерна в інші країни.
Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України
2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.
У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.
12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.
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