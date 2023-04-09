Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві відзначили, що 5 квітня 2023 року президент Росії Владімір Путін провів повне засідання ради безпеки Росії - перший такий захід з жовтня 2022 року.

Зокрема повідомляється, що основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.

"Вибір Колокольцева як головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується", - йдеться в огляді

Насправді ж, як зазначає британська розвідка, значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.