Міноборони Британії: Кремль намагається вдавати нормалізацію ситуації на тимчасово окупованих частинах України
Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України як таку, що нормалізується, попри активні бойові дії
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
У відомстві відзначили, що 5 квітня 2023 року президент Росії Владімір Путін провів повне засідання ради безпеки Росії - перший такий захід з жовтня 2022 року.
Зокрема повідомляється, що основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.
"Вибір Колокольцева як головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується", - йдеться в огляді
Насправді ж, як зазначає британська розвідка, значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.
- 8 квітня розвідувальному огляді міноборони Британії повідомлялося, що кампанія Росії з серйозної деградації енергосистеми України упродовж зими 2022-2023 років, імовірно, провалилася.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе