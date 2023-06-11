Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у неділю, 11 червня.

Зазначається, що Північнокримський канал забирає воду з Каховського водосховища, з водозабору, розташованого вище рівня дна водосховища.

"Рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору до 09 червня 2023 року, і вода незабаром перестане надходити до Криму" – повідомляється в огляді.

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Відомо, що це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму.

Однак, на думку британської розвідки, російська влада, ймовірно, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і постачання бутельованої води з Росії.

Водночас розвідувальна спільнота відзначає, що громади як на російському, так і на контрольованому Україною березі затопленого Дніпра стикаються з кризою санітарії, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області.

Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Також повідомлялося, що російські окупанти у п'ятницю, 9 червня, вкотре обстріляли прибережні території Херсону під час евакуації місцевих жителів. Унаслідок атаки поранено 3 людини, серед них неповнолітня дівчина. Також пошкоджено техніку ДСНС.

Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Зі суботи, 10 червня, у Херсонській області запровадили обмеження на користування водою з акваторії річки Дніпро.