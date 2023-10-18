Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ три модифікації танків Leopard

Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ три модифікації танків Leopard

18 жовтня, 2023 середа
12:43
Війна з Росією

У середу, 18 жовтня, Міністерство оборони України прийняло на озброєння для військових чергові зразки бронетехніки – три модифікації танків Leopard

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема йдеться про Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5.

Зазначається, що відповідні накази підписав міністр оборони Рустем Умєров.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, а також для швидкої організації оборонних рубежів.

  • Наказами Міністерства оборони у неділю, 15 жовтня, на постачання Збройних Сил України також прийняті багатоцільовий вертоліт і швидкісний мотоцикл.
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
Міністр оборони України
Читайте також:
17 жовтня, 2023 вiвторок
Атака на аеродроми поблизу Бердянська та Луганська: генерал Романенко розповів, якою зброєю ЗСУ могли завдати удару
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
18 жовтня, 2023 середа
Євро-2024: турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру
18 жовтня, 2023 середа
Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
18 жовтня
12:56
Оновлено
Ігор Коломойський
Суд щодо зміни запобіжного заходу Коломойському перенесли
12:42
Оновлено
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
"Удару по лікарні в Газі, схоже, завдав не ЦАХАЛ": Байден під час зустрічі з Нетаньягу
12:36
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Російська армія атакувала Харків: поранена жінка, в місті виникли проблеми зі світлом
12:35
У Державному музеї іграшки відкриють нову експозицію — «Колекція на мітлі»
"Колекція на мітлі": в Державному музеї іграшки відкриють виставку відьом та потойбічних істот
12:26
Путін і Сі Цзіньпін
Путін та Сі Цзіньпін провели переговори і розкритикували світовий порядок, - Bloomberg
12:24
СБУ скерувала до суду справу керівників "Мотор Січі", арештовано активи на понад 12 млрд грн
12:06
OPINION
Олександр Мирний
Пів року ми закопували бруківку і барабани, забувши про фортифікації
12:00
Розстріл Майдану
Розстріли на Інститутській 2014 року: суд оголосив вироки пʼятьом ексберкутівцям
11:54
Огляд
міжнародний огляд
Росія вербує сербів на війну в Україні, Путін вперше від початку вторгнення тисне руку лідеру ЄС, а ЗСУ вражає ворожі склади ракетами ATACMS. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
11:52
коронавірус
Новий підвид штаму COVID-19: у шести областях зафіксували 10 випадків захворювання
11:45
СБУ
СБУ атакувала дронами польовий табір росіян біля аеродрому "Халіно" у Курській області РФ, - ЗМІ
11:44
Володимир Зеленський
Наступні переговори щодо української Формули миру відбудуться на Мальті, - ЗМІ
11:41
електроенергія
В Україні зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 18 жовтня
11:37
Оновлено
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
11:23
затриманий житель Дніпропетровщини
Працював на пропагандиста Татарського: жителю Дніпропетровщини оголосили про підозру в держзраді
11:22
Starlink
Ізраїль веде перемовини зі SpaceX щодо розгортання у країні Starlink, – TechCrunch
11:17
Ексклюзив
Не далекобійні: Згурець проаналізував версію ракет ATACMS, які передали Україні
11:10
ракети великої дальності ATACMS
Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT
10:54
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів ХАМАСу
10:48
Стремоусов
Загиблого колаборанта Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіксацією
10:48
Огляд
заставочна
Карта бойових дій за період 12-18 жовтня: Авдіївка не стала Бахмутом, ATACMS накрили аеродроми ЗС РФ
10:45
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
10:36
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа Х тестує платну підписку для нових користувачів у розмірі $1
10:32
Etsy Payments
Українці зможуть офіційно відкрити онлайн-магазини на платформі Etsy
10:29
Авдіївка, ракетний удар
Російський наступ в районі Авдіївки став наймасштабнішим з 2014 року, - Барабаш
10:23
молоко
Швейцарія виділила кошти на підтримку виробників молока в семи областях України: як отримати допомогу
10:17
Оновлено
військові кораблі РФ
Корабельне угруповання ворога вдвічі зменшилось: РФ утримує у Чорному морі 6 суден
10:13
На фото: Артем Шевченко
"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі": на Франкфуртському книжковому ярмарку презентували друкопис Артема Шевченка
10:09
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1710
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
10:02
OPINION
Тімоті Снайдер
Терор і боротьба з терором
09:57
Петр Фіала
Прем'єр Чехії планує перенести посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва у Єрусалим
09:51
Оновлено
обстріл Херсонщини, 18.10.23
Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
09:45
На Харківщині в полі підірвався трактор, водій загинув на місці
09:32
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
У Туреччині біля дипустанов Ізраїлю відбулися протести: мітингарі звинуватили ЦАХАЛ в ударі по лікарні в Газі
09:30
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Розвідка Британії назвала головну ціль наступу росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку
09:13
побиття дитини матір'ю
Подряпини та синці на шиї: у Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини
09:02
OPINION
Олекса Шалайський
БЕБ у "Криївці" і з автоматами
08:59
Оновлено
Джо Байден
Байден відклав візит в Йорданію та доручив зібрати інформацію про обстріл лікарні в Газі
08:41
Оновлено
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, є поранені та зниклі безвісти. Зеленський відреагував
08:18
Бєлгород
У Росії заявили про атаку дронів над Чорним морем і на Бєлгородську та Курську області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV