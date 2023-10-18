Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ три модифікації танків Leopard

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема йдеться про Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5.

Зазначається, що відповідні накази підписав міністр оборони Рустем Умєров.

"Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, а також для швидкої організації оборонних рубежів.