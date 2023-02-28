Міноборони Румунії спростувало поширений у соцмережах фейк про переміщення систем ППО до кордону з Молдовою
Міністерство національної оборони Румунії попереджає про фейки в інтернеті щодо нібито нещодавнього переміщення військової техніки до кордону з Молдовою
Про це інформує Romania Journal.
"Неправдиво (і з явною метою викликати паніку) відеоматеріал від 27 лютого 2023 року подається як "переміщення румунських систем протиповітряної оборони до кордону з Республікою Молдова сьогодні вранці", – йдеться в заяві міноборони Румунії.
В інтернеті поширюють відео системи HIMARS і Gepard з румунських військових підрозділів, яке підписують, як перегрупування до кордонів з Молдовою.
Міністерство національної оборони Румунії повідомляє, що насправді матеріал було зроблено наприкінці листопада 2022 року в центрі Алба-Юлії з нагоди підготовки до військової церемонії, організованої під час святкування національного Дня країни 1 грудня.
Зазначається, що багато користувачів, які коментували цей допис, "помітили, що відео насправді є старим записом, і, вони також правильно вказали реальне місце фільмування, навіть закликали користувачів не поширювати фейк".
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